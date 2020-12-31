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    Boris Johnson'ın babası, Fransız vatandaşlığına başvurdu

    "Zaten Fransız'ım" diyen Stanley Johnson, vatandaşlık başvurusundan memnuniyet duyduğunu belirtti.
    • AA
    • 31.12.2020 - 17:17
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 17:45
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    Boris Johnson'ın babası, Fransız vatandaşlığına başvurdu

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson, Fransız vatandaşlığına başvurduğunu söyledi.

    Stanley Johnson, Fransız radyo kanalı RTL'ye yaptığı açıklamada, konuyla ilgili ayrıntıları paylaştı.

    "YANILMIYORSAM FRANSIZ'IM"

    Johnson, "Bu bir Fransız olma meselesi değil. Yanılmıyorsam zaten Fransız'ım. Annem Fransa'da doğdu, annesi de büyükbabası gibi tamamen Fransız'dı." dedi.

    "MEMNUNİYET DUYUYORUM"

    Vatandaşlığa başvurmasının zaten sahip olduğu şeyi elde etme meselesi olduğunu belirten Johnson, bundan da büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

    Boris Johnson ın babası, Fransız vatandaşlığına başvurdu #1

    Brexit'in ardındaki geçiş sürecinin bu gece yerel saatle 23.00'te sona ermesiyle İngilizler, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde süresiz oturma ve çalışma izni hakkını kaybedecek. 2016 Brexit referandumundan bu yana binlerce İngiliz'in AB ülkeleri vatandaşlığına geçtiği biliniyor.

    İNGİLTERE'NİN AB'DE KALMASINI İSTEDİ

    80 yaşındaki baba Johnson, 40 yıl önce Avrupa Parlamentosu üyesi olarak görev yapmıştı. İngiltere'nin 1973'te AB'ye üye olmasının ardından da Brüksel'de çalışan ilk İngiliz memurlarından biri olmuştu.

    Boris Johnson ın babası, Fransız vatandaşlığına başvurdu #2

    Stanley Johnson, Brexit'i savunan ve bunun için kampanyalar yürüten oğlunun aksine İngiltere'nin Brexit referandumunda AB'de kalması için kampanya yürütmüştü.

    Başbakan Boris Johnson ise Brexit ile İngiltere'nin "kontrolü yeniden ele aldığını" ve "yeni ve egemen bir ulus" olduğunu söylemişti.

    Babası, Boris Johnson'ı anlattı ViDEO

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