Boris Johnson'ın karantinada eğlendiği iddia edildi

Eleştiri oklarının hedefindeki İngiliz Başbakan ile ilgili Başbakanlık binasının bahçesinde çekilen görüntü yayınlandı. Johnson'ın yardımcısı, "Şarap içerken çalışıyorlardı" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, son günlerde ülkesinde tartışma konusu oldu.

Muhafazakarlar, 190 yıldır kendilerinde olan Kuzey Shropshire'daki düzenlenen seçimi kaybederken, Johnson'ın liderliği, yasak Noel partileri iddiaları ve parti içi muhalefetle sarsılıyor.

BAŞBAKAN JOHNSON VE ARKADAŞLARININ GÖRÜNTÜLERİ

Son olarak İngiliz basını, Başbakan Johnson'ın, eşi ve iş arkadaşlarıyla Başbakanlık binasının bahçesinde ilk karantina sürecinde ihlal yaptığına ilişkin bir görüntü yayınladı.

KARANTİNADA ALKOLLÜ İÇECEKLERLE EĞLENCE

Independent'ın haberine göre, 15 Mayıs 2020'de televizyonlardan canlı yayınlanan basın toplantısının ardından gerçekleşen etkinlikte personel, şaraplı ve peynirli eğlence düzenledi.

Karantina sürecinde farklı hanelerde yaşayanların açık havada birebir buluşmalarla sınırlandırıldığına ve kapalı alanda toplanmanın yasaklandığına dikkat çekildi.

"BAŞBAKAN JOHNSON TOPLANTI YAPTI"

Başbakanlıktan bir sözcü, görüntülerin iş toplantısıyla ilgili olduğunu iddia ederek, Başbakan Johnson'ın öğleden sonra bir dizi toplantı yaptığını öne sürdü.

İngiltere'de İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, karantina sırasında Başbakanlık'ta olan bitenler hakkında "gerçeğin" açıklanmasını istedi.

"BU KADARI DA FAZLA"

Rayner, "Sanırım personel toplantıları biraz farklı görünüyor. Bu kadarı da fazla. Bize en başından itibaren Downing'de neler olup bittiğiyle ilgili gerçeği hemen anlatın." ifadesini kullandı.

"ŞARAP İÇERKEN ÇALIŞIYORDU"

Görüntülerle ilgili bir açıklama da Başbakan Yardımcısı Dominic Raab'dan geldi. Raab, Başbakan Johnson'ın "karantina sırasında personelle şarap içerken çalıştığını" dile getirdi. "Bazen uzun bir günün veya uzun bir haftanın ardından bir şeyler içiyorlar." diye ekledi.