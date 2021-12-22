Boris Johnson'ın koltuğu için konuşulan üç isim

Boris Johnson'ın koltuğu için konuşulan üç isim

Son günlerde liderliği hakkında soru işaretleri oluşan Johnson'ın yerine geçebilecek isimler şimdiden gündeme gelmeye başladı.

İngiltere, Başbakan Boris Johnson'ın gerilemeye başlayan liderliğini konuşuyor.

Parti içi sert muhalefetle karşılaşan Johnson, son olarak ilk koronavirüs karantinası döneminde Başbakanlık bahçesinde ortaya çıkan ve eğlendiği iddialarına neden olan görüntüyle gündem oldu.

JOHNSON SONRASI İÇİN KONUŞULAN ADAYLAR

Londra merkezli anket şirketi YouGov, İngiliz Başbakan'a halk onayının bu ay eksi 42 ile rekor düzeye gerilediğini söylüyor.

Financial Times, koltuğundan ayrılması halinde Başbakan Johnson'ın yerine geçebilecek üç ismi yazdı.

"MUHAFAZAKARLARDAN SESSİZCE DESTEK TOPLUYOR"

Söz konusu isimlerden birinin İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak olduğu belirtildi. Sunak'ın 400 milyar sterlinlik koronavirüs kurtarma paketiyle takdir topladığı ve Hazine yetkilileri tarafından saygıyla karşılandığı aktarıldı.

41 yaşındaki Sunak'ın, Muhafazakar milletvekilleri arasında kendine "sessizce" destek topladığı, bir vekilin "Onunla dört kez bire bir görüşmem oldu." dediği kaydedildi.

"PARTİ ÜYELERİ ONA BAYILIYOR"

Diğer taraftan Muhafazakar bir milletvekiline göre, Dışişleri Bakanı Liz Truss, "inatçı bir kararlılıkla izlediği çok net bir siyasi stratejiye sahip."

Haberde, "Önceki görevini, Ticaret Bakanı olarak Britanya bayrağını küresel ölçekte dalgalandırmak için kullandı. Parti üyeleri ona bayılıyor." denildi.

Truss'ın, Muhafazakar milletvekillerine Başbakan Johnson'ın koronavirüs kısıtlamalarından duyduğu rahatsızlığı anlattığı belirtiliyor. İngiliz Bakan'ın "yetenekli" ancak hala "şüphecileri" olduğu ifade edildi.

KOLTUĞA ADAY ÜÇÜNCÜ İSİM

Bir diğer aday ise Bölgelerarası Eşitlikten Sorumlu Bakan Michael Gove.

Muhafazakar Parti liderliği için olası bir rakip olmayı sürdürse de böyle bir beklentisi olmadığını dile getiren Gove hakkında bazı vekiller, İngiliz Bakan'ın ikna edilebileceğini düşünüyor.

Ancak Muhafazakar stratejistler, seçmenler arasındaki zayıf konumunun onu güçlü bir rakip yapıp yapmadığı konusuna şüpheyle yaklaşıyor.

Diğer adayların aksine, 54 yaşındaki Gove'un Muhafazakar Parti vekilleriyle birebir nabız yoklayıp yoklamadığı bilinmiyor.