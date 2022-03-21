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    Borrell: Rusya'ya petrol ambargosu kararı çıkmadı

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya petrol ambargosu konusunda karar verilmediğini ancak yeni yaptırımların uygulanacağını söyledi.
    • AA
    • 21.03.2022 - 23:41
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    Borrell: Rusya'ya petrol ambargosu kararı çıkmadı

    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dışişleri ve savunma bakanları toplantılarının ardından basın açıklamasında bulundu.

    Borrell, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya yaptırımların süreceğini ancak bu hafta içerisinde yeni bir paketin kabul edilmeyeceğini bildirdi.

    PETROL AMBARGOSUNDA KARAR ÇIKMADI

    Rusya'ya petrol ambargosu uygulanması konusunda herhangi bir karar çıkıp çıkmadığına ilişkin soru üzerine Borrell, enerji konularını gündeme getiren bazı üye ülkelerin olduğunu ve ilginç tartışmaların yaşandığını ancak bir karar alınmadığını kaydetti.

    Borrell: Rusya ya petrol ambargosu kararı çıkmadı #1


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