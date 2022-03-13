Borrell: Ukrayna'da uçuşa yasaklı bölge ilan edilemez

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin, Ukrayna'nın uçuşa yasaklı bölge ilan edilmesi talebinin gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 18. gününde. 3 milyona yakın Ukraynalı mülteci konumunda. Buna rağmen Rus ordusunun saldırılarında sivil kayıplar artımaya devam ediyor.

ZELENSKY "HAVA SAHASINI KAPATIN" DEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya'nın hava saldırılarının durdurulması için ülkesinin hava sahasının uluslararası güçlerce uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istedi.

Ancak ABD'li yetkililer, bunun daha büyük bir savaşa neden olacağını belirterek olumsuz yanıt verdi.

UKRAYNA, IRAK DEĞİL

Ancak ABD'nin Irak'ta Körfez Savaşı sırasında uyguladığı 36-42 paralelde çuçuş yasağının bir benzerini Rusya gibi bir ülkeye karşı yapmak, bir anlamda Rusya'ya savaş açmak anlamına geliyor.

BORREL: "BU, 3. DÜNYA SAVAŞINI BAŞLATIR"

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, El Periodico de Catalunya gazetesine verdiği demeçte,böyle bir şeyin mümkün olamayacağını belirterek şunları söyledi:

"Uçuşa yasaklı bölge istediğinde, bu, onu ihlal eden Rus uçaklarını düşürme kapasitesine ve iradesine sahip olmak anlamına gelir. Bu da mevcut çatışmayı bir 3. dünya savaşına dönüştürmek olur ve bunu yapmak istemediğimiz açık."





"PUTİN, UKRAYNA VE BATI KONUSUNDA YANILDI"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde tahmininden daha fazla kayıp verdiğini ve hava sahasını kontrol edemediğini savunan Borrell, "Putin, Ukrayna'nın zayıf olduğunu, birkaç günde teslim olacağını, Batı'nın da bölündüğünü, bu kadar güçlü finans ve ekonomik yaptırım kararları alamayacağımızı düşünüyordu ama hepsinde yanıldı." dedi.

"AB'NİN AMACI PUTİN'İ DEVİRMEK DEĞİL"

"AB'nin amacı Putin'i devirmek değil, baskı yapmak." diyen Borrell, "Rus siyasi sisteminde yaşananlar Rusların meselesidir. Rusya'ya siyasi rejimini değiştirmesi için yaptırım uygulamıyoruz. Açık bir şekilde, Putin'in siyasi desteğinin temeli olan oligarkları yaptırımlarla cezalandırıyoruz." açıklamasında bulundu.

"RUSYA KAZANIRSA, ORMAN KANUNUNUN KAPILARI AÇILIR"

Borrell, Rusya'nın "savaşı kazanması ve Ukrayna'nın buna boyun eğmesi halinde bunun en güçlünün en zayıfı ezmesi ve orman kanununun kapılarının açılması anlamına geleceğini" ifade etti.