Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.14
-1.26%
Dolar
14.77
-0.60%
Altın
941.33
-1.12%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
582.720
0.19%
BTXN Coin
39.35
-0.37%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C
    Borrell: Ukrayna'da uçuşa yasaklı bölge ilan edilemez

    Borrell: Ukrayna'da uçuşa yasaklı bölge ilan edilemez

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin, Ukrayna'nın uçuşa yasaklı bölge ilan edilmesi talebinin gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.03.2022 - 05:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 18. gününde. 3 milyona yakın Ukraynalı mülteci konumunda. Buna rağmen Rus ordusunun saldırılarında sivil kayıplar artımaya devam ediyor.

    ZELENSKY "HAVA SAHASINI KAPATIN" DEDİ

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya'nın hava saldırılarının durdurulması için ülkesinin hava sahasının uluslararası güçlerce uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istedi.

    Ancak ABD'li yetkililer, bunun daha büyük bir savaşa neden olacağını belirterek olumsuz yanıt verdi.

    Borrell: Ukrayna da uçuşa yasaklı bölge ilan edilemez #1

    UKRAYNA, IRAK DEĞİL

    Ancak ABD'nin Irak'ta Körfez Savaşı sırasında uyguladığı 36-42 paralelde çuçuş yasağının bir benzerini Rusya gibi bir ülkeye karşı yapmak, bir anlamda Rusya'ya savaş açmak anlamına geliyor.

    BORREL: "BU, 3. DÜNYA SAVAŞINI BAŞLATIR"

    Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, El Periodico de Catalunya gazetesine verdiği demeçte,böyle bir şeyin mümkün olamayacağını belirterek şunları söyledi:

    "Uçuşa yasaklı bölge istediğinde, bu, onu ihlal eden Rus uçaklarını düşürme kapasitesine ve iradesine sahip olmak anlamına gelir. Bu da mevcut çatışmayı bir 3. dünya savaşına dönüştürmek olur ve bunu yapmak istemediğimiz açık."

    Borrell: Ukrayna da uçuşa yasaklı bölge ilan edilemez #2

    "PUTİN, UKRAYNA VE BATI KONUSUNDA YANILDI"

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde tahmininden daha fazla kayıp verdiğini ve hava sahasını kontrol edemediğini savunan Borrell, "Putin, Ukrayna'nın zayıf olduğunu, birkaç günde teslim olacağını, Batı'nın da bölündüğünü, bu kadar güçlü finans ve ekonomik yaptırım kararları alamayacağımızı düşünüyordu ama hepsinde yanıldı." dedi.

    Borrell: Ukrayna da uçuşa yasaklı bölge ilan edilemez #3

    "AB'NİN AMACI PUTİN'İ DEVİRMEK DEĞİL"

    "AB'nin amacı Putin'i devirmek değil, baskı yapmak." diyen Borrell, "Rus siyasi sisteminde yaşananlar Rusların meselesidir. Rusya'ya siyasi rejimini değiştirmesi için yaptırım uygulamıyoruz. Açık bir şekilde, Putin'in siyasi desteğinin temeli olan oligarkları yaptırımlarla cezalandırıyoruz." açıklamasında bulundu.

    Borrell: Ukrayna da uçuşa yasaklı bölge ilan edilemez #4

    "RUSYA KAZANIRSA, ORMAN KANUNUNUN KAPILARI AÇILIR"

    Borrell, Rusya'nın "savaşı kazanması ve Ukrayna'nın buna boyun eğmesi halinde bunun en güçlünün en zayıfı ezmesi ve orman kanununun kapılarının açılması anlamına geleceğini" ifade etti.

    Borrell: Ukrayna da uçuşa yasaklı bölge ilan edilemez #5


    İlginizi Çekebilir

    Yemen'de Husiler, Türk Şehitlik Anıtı'nı yıkmaya çalıştı
    Dünya

    Yemen'de Husiler, Türk Şehitlik Anıtı'nı yıkmaya çalıştı

    Kaderimin Oyunu 13. bölüm fragmanı: Asiye ve Cemal'in büyük sırrı açığa çıkıyor!
    Medya

    Kaderimin Oyunu 13. bölüm fragmanı: Asiye ve Cemal'in büyük sırrı açığa çıkıyor!

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Görüş Bildir