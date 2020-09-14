Borrell: Yunanistan ile Türkiye arasında çatışma riski var

Borrell: Yunanistan ile Türkiye arasında çatışma riski var

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, Akdeniz'de tansiyonun gittikçe yükseldiğini söyledi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Komşu ülkelerin "alevler içinde" olduğu görüşünü paylaşan Borrell, Birliğe üye ülkelerin güçlü ortak tavır belirlemesi gerektiğini savundu.

"HER ŞEY ÇOK KÖTÜ OLDU"

Financial Times'a konuşan Borrell, "Son 10 ay içerisinde, Libya'dan Belarus'a bölgemiz alevler içinde kaldı. Her şey beklediğimden çok daha kötü oldu." dedi.

"ÇATIŞMA RİSKİ VAR"

Borrell, Doğu Akdeniz'deki gerilime değinerek, "Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs arasında tansiyon katlanarak artıyor, çatışma riski var." diye konuştu.

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