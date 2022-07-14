Borsna Hersek'te, 30 yıl önce öldürülen siviller toprağa verilecek

30 yıl önce savaş sırasında Prijedor'da öldürülen 16 Boşnak sivilin cansız bedenleri, 20 Temmuz'da toprağa verilecek.

Bosna Hersek’te, 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşın acıları tazeliğini koruyor…

Savaşta ülkenin kuzeyindeki Prijedor'da öldürülen 16 Boşnak sivilin kimlikleri, 30 yıl sonra kimliği tespit edildi.

Sırplar tarafından acımasızca katledilen sivillerinde 20 Temmuz'da Kamicani Anıt Merkezi'nde kılınacak cenaze namazından sonra defnedileceği öğrenildi.

En genci 19, en yaşlısı 65 yaşındaydı

AA’nın haberine göre; Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, bu yıl toprağa verilecek kurbanların en gencinin öldürüldüğünde 19 yaşında olan Husein Jakupovic olduğuna işaret edilerek, "Öldürüldüğünde 65 yaşında olan Edhem Kaltak ise toprağa verilecek kurbanların en yaşlısı." bilgisi verildi.

Prijedor'da ne oldu?

Bosna Hersek'teki savaşın yeni başladığı Mart 1992'de eski Yugoslavya'daki Devlet Güvenlik Teşkilatının (UDBA) başına getirilen Sırp kökenli Simo Drljaca, Prijedor'daki 13 polis karakolunda görev yapan 1.775 Sırp'ı bir ay içinde silahlandırdı.

Sırp birlikleri, 29 Nisan gecesi o dönemde nüfusunun çoğunluğu Boşnak olan Prijedor şehrini ele geçirdi.

Ağır silahlara sahip Sırp birlikleri, 23 Mayıs 1992'de Prijedor civarındaki köylere saldırdı. Prijedor ve civarındaki katliamda 102'si çocuk 3.176 sivil hayatını kaybetti.

Katliamlar, işkenceler, tecavüz…

Sırplar, 31 Mayıs 1992'de yerel radyolar üzerinden yapılan duyuruyla "Sırp olmayanların evlerinin pencerelerine beyaz çarşaf asmaları, sokağa çıkarken kollarına beyaz kurdele bağlamaları" talimatı verdi. İşgalci Sırpların talimatlarını yerine getirmek zorunda kalan Sırp olmayan siviller, bu yöntemle tespit edildi.

Tespit edilenler, esir kamplarına götürülerek katliamlara, işkencelere ve tecavüzlere maruz kaldı.

Prijedorlu yaklaşık 30 bin sivil, o dönemde Omarska, Keraterm, Kozarac, Trnopolje ve Manjaca'daki toplama kamplarına götürüldü. On binlerce kişi ise doğdukları topraklardan sürgün edildi. Prijedor'daki katliamda hayatını kaybeden ve kimlik tespiti yapılan Boşnak siviller her yıl 20 Temmuz'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa veriliyor.