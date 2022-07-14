Petrol
96.45
-3.13%
Euro
17.4724
-0.53%
Dolar
17.4884
0.37%
Altın
958.91
-1.26%
Borsa
239
-0.74%
Bitcoin
349.629
0.91%
BTXN Coin
7.29
0.96%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Borsna Hersek'te, 30 yıl önce öldürülen siviller toprağa verilecek

    30 yıl önce savaş sırasında Prijedor'da öldürülen 16 Boşnak sivilin cansız bedenleri, 20 Temmuz'da toprağa verilecek.
    • 14.07.2022 - 16:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Borsna Hersek'te, 30 yıl önce öldürülen siviller toprağa verilecek

    Bosna Hersek’te, 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşın acıları tazeliğini koruyor…

    Savaşta ülkenin kuzeyindeki Prijedor'da öldürülen 16 Boşnak sivilin kimlikleri, 30 yıl sonra kimliği tespit edildi.

    Sırplar tarafından acımasızca katledilen sivillerinde 20 Temmuz'da Kamicani Anıt Merkezi'nde kılınacak cenaze namazından sonra defnedileceği öğrenildi.

    En genci 19, en yaşlısı 65 yaşındaydı

    AA’nın haberine göre; Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, bu yıl toprağa verilecek kurbanların en gencinin öldürüldüğünde 19 yaşında olan Husein Jakupovic olduğuna işaret edilerek, "Öldürüldüğünde 65 yaşında olan Edhem Kaltak ise toprağa verilecek kurbanların en yaşlısı." bilgisi verildi.

    Prijedor'da ne oldu?

    Bosna Hersek'teki savaşın yeni başladığı Mart 1992'de eski Yugoslavya'daki Devlet Güvenlik Teşkilatının (UDBA) başına getirilen Sırp kökenli Simo Drljaca, Prijedor'daki 13 polis karakolunda görev yapan 1.775 Sırp'ı bir ay içinde silahlandırdı.

    Sırp birlikleri, 29 Nisan gecesi o dönemde nüfusunun çoğunluğu Boşnak olan Prijedor şehrini ele geçirdi.

    Ağır silahlara sahip Sırp birlikleri, 23 Mayıs 1992'de Prijedor civarındaki köylere saldırdı. Prijedor ve civarındaki katliamda 102'si çocuk 3.176 sivil hayatını kaybetti.

    Katliamlar, işkenceler, tecavüz…

    Sırplar, 31 Mayıs 1992'de yerel radyolar üzerinden yapılan duyuruyla "Sırp olmayanların evlerinin pencerelerine beyaz çarşaf asmaları, sokağa çıkarken kollarına beyaz kurdele bağlamaları" talimatı verdi. İşgalci Sırpların talimatlarını yerine getirmek zorunda kalan Sırp olmayan siviller, bu yöntemle tespit edildi.

    Tespit edilenler, esir kamplarına götürülerek katliamlara, işkencelere ve tecavüzlere maruz kaldı.

    Prijedorlu yaklaşık 30 bin sivil, o dönemde Omarska, Keraterm, Kozarac, Trnopolje ve Manjaca'daki toplama kamplarına götürüldü. On binlerce kişi ise doğdukları topraklardan sürgün edildi. Prijedor'daki katliamda hayatını kaybeden ve kimlik tespiti yapılan Boşnak siviller her yıl 20 Temmuz'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa veriliyor.

    Borsna Hersek te, 30 yıl önce öldürülen siviller toprağa verilecek #1


    İlginizi Çekebilir

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!
    Metabot

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!

    13 Temmuz Çarşamba güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
    Gündem

    13 Temmuz Çarşamba güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü çiftlik evinde öldürüldü
    Gündem

    Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü çiftlik evinde öldürüldü

    Görüş Bildir