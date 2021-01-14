Bosna Hersek'in başörtülü ilk bakanı: Yönetimlerde daha fazla kadın olmalı

Muminovic, ülkesinde kadınların temsiline ilişkin konuştu. Bosna Hersekli bakan, kadınların kenarda durmaması gerektiğini ifade etti.

Bosna Hersek'teki 10 kantondan biri olan Saraybosna Kantonu'nda, yeni hükümetin 5 Ocak'ta güvenoyu almasının ardından ülkenin ilk başörtülü bakanı Hota Muminovic açıklamalarda bulundu.

İngilizce öğretmeni olan ve ülkenin en köklü okullarından Birinci Boşnak Lisesi'nde müdürlük yapan Hota Muminovic, hayatı boyunca eğitimin içinde olduğunu belirterek, "Eğitim hem öğrenci hem de toplum için en önemli olgudur. Eğitimdeki sorunların kaliteli bir liderliğin eksikliğinden kaynaklandığı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

SALGININ EĞİTİME ETKİSİ

Koronavirüs salgınının eğitimdeki etkisine de değinen Hota Muminovic, koronavirüse karşı aşılama çalışmalarının başladığı ülkelerde salgının etkisini kaybedebileceğini ancak Bosna Hersek halkının "henüz çıkışı göremediğini" söyledi.

Hota Muminovic, Saraybosna Kantonu'ndaki okullarda yüz yüze eğitime ne zaman yeniden başlanacağına, Sağlık Bakanlığı ile yapacakları koordinasyon toplantısından sonra karar vereceklerini ifade etti.

"YÖNETİMLERDE DAHA FAZLA KADIN OLMALI"

Hota Muminovic, ülkesinde kadınların yönetimlerdeki temsiline de değinerek, "Mevcut kanton hükümetinde dört kadın var ve bu bir rekor. Yönetimlerde daha fazla kadın olmalı. Kadınların karar alma ve politika üretme süreçlerinde daha fazla katılım göstermesini teşvik etmede toplum olarak henüz yolun başındayız." dedi.

Bu noktada kadınların da kendilerine güvenmeleri ve arka planda kalmamaları gerektiğini vurgulayan Hota Muminovic, "Eğer kadınlar kenarda durur ya da azınlığın sesi olursa politikaya kadınların katılımının hissedilmeyeceğinden endişe ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMENLER YENİ YÖNTEM GELİŞTİRDİ"

Yeniden yüz yüze eğitime geçmenin aşamalı bir şekilde yapılabileceğini dile getiren Hota Muminovic, çevrim içi eğitim modelini "zorunlu bir kötülük" olarak nitelendirdi.

Hota Muminovic, salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğitimin eve taşındığını belirterek, "Çevrim içi dersler bilgilendirmeyi teşvik ettiği gibi bu süreçte öğretmenler de yeni yöntemler geliştirdi. Salgının bir diğer kahramanları da öğretmen ve öğrenciler oldu." dedi.

"YENİ, CANLI VE İLGİ ÇEKİCİ MÜFREDAT OLUŞTURACAĞIZ"

Bakan Hota Muminovic, yüz yüze yapılan dersin yerini hiçbir şeyin tutamayacağının altını çizerek, salgın döneminde eğitimin aksamaması adına atılacak tek adımın çevrim içi eğitim olduğunu ifade etti.

Çevrim içi eğitimle meydana gelen boşlukların ise ancak zamanla telafi edilebileceğini dile getiren Hota Muminovic, "Eğitimde temel değişiklikler oldu. Çocuk gelişimi, öğretmen-öğrenci ilişkilerinde değişimler yaşandı. Bunların hepsini saptayıp ona göre hareket edeceğiz. Ancak şimdiki hedefimiz, hayat kurtarmak." dedi.

Hota Muminovic, salgının bitmesiyle atılacak ilk adımın kaliteli eğitim programları oluşturmak olduğunu vurgulayarak, "Eğitimde reformlar sınıftan başlar. İlk olarak öğretmenlerimizin profesyonelliğini güçlendireceğiz. Zira onlar eğitimin odak noktasıdır. Buna paralel olarak da değişen dünya düzenine ayak uydurarak yeni, canlı ve ilgi çekici müfredat oluşturacağız." diye konuştu.

NAİDA HOTA MUMİNOVİC KİMDİR

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 1981'de dünyaya gelen Naida Hota Muminovic, ilkokula burada başlamasına rağmen Bosna'daki savaş nedeniyle bir süre Avusturya'da göçmen olarak kaldı.

Savaşın ardından 1996'da Saraybosna'ya dönen Hota Muminovic, Birinci Boşnak Lisesi'nden dereceyle mezun oldu.

Saraybosna Üniversitesinde eş zamanlı olarak İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Hukuk eğitimi alan Hota Muminovic, üniversiteden mezun olduktan sonra İngilizce öğretmeni olarak çalıştı.

Evli ve iki çocuğu bulunan Hota Muminovic, 2015'ten beri mezunu olduğu ve öğretmen olarak da çalıştığı Birinci Boşnak Lisesinin müdürlüğünü yapıyordu.