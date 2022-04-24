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    Bosna Hersek’te 4.8 büyüklüğünde deprem

    Stolac kenti çevresinde yerel saatle 06.27'de 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
    • 24.04.2022 - 09:07
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    Bosna Hersek’te 4.8 büyüklüğünde deprem

    Bosna Hersek iki gündür sallanıyor...

    Cuma günü Mostar kenti yakınlarında 5.7 büyüklüğünde gerçekleşen ilk depremde 1 kişi hayatıın kaybetmiş, 3 kişi ise yaralanmıştı.

    Bu sabah yerel saatle 06.27'de ise Stolac kenti yakınlarında bir deprem yaşandı.

    Bu kez 4.8

    Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin büyüklüğünün Richter ölçeğiyle 4.8 olarak tespit edildiğini açıkladı.

    Olumsuz bir durum yok

    AA'nın haberine göre depremde şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.


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    Bosna Hersek’te 4.8 büyüklüğünde deprem

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