Bosna Hersek'te bir okula silahlı saldırı: 3 ölü Sanski Most kentinde bulunan okulun açığa alınan eski çalışanı tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda müdür dahil 3 kişi hayatını kaybetti.

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İHA

Bosna Hersek'te bulunan bir lisenin eski çalışanı okulu bastı.

Sanski Most kentindeki liseye elinde otomatik tüfekle giren saldırgan; okul müdürü, İngilizce öğretmeni ve okul sekreterini öldürdü.

3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Daha sonra da kendini yaralayan saldırgan, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaz tatili devam ettiği için okulda öğrenci bulunmadığı öğrenildi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AÇIĞA ALINDIĞI İÇİN SALDIRDI

Yerel medyada paylaşılan haberlerde, saldırının Mehmed Vukalic isimli temizlik görevlisi tarafından gerçekleştirildiğini, şahsın daha önce açığa alındığını ve saldırıda hedef aldığı isimlerin de karara imza atan komisyonun üyeleri olduğu yazıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)