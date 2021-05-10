Bosna Hersek'ten Filistinlilere 'Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa' mesajı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Filistinlilere, Bosna Hersek'ten destek mesajı geldi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bosna Hersek Temsilciliği tarafından başkentteki reklam panolarına mesaj yansıtıldı.

"Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa" yazılı mesajla Saraybosnalıların Filistinlilerin yanında olduğu ifade edildi.

UID Bosna Hersek Başkanı Emine Secerovic Kaşlı, "Günlerdir dualarımızda Filistinli kardeşlerimiz var. Hiçbir şey yapmamak insana dokunuyor. O yüzden Bosna Hersek'ten bu şekilde destek selamı göndermek istedik." dedi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

FİLİSTİNLİLERE SERT MÜDAHALE

İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti.

Dün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek 10 kişiyi yaralamıştı.

İsrail polisi bu sabah da Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etmişti.