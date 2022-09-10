Petrol
92.42
3.67%
Euro
18.3161
0.48%
Dolar
18.2347
0.06%
Altın
1.007
0.57%
Borsa
3521
2.44%
Bitcoin
391.468
-0.18%
BTXN Coin
7.30
39.04%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic hastaneye kaldırıldı

    'Bosna Kasabı' lakaplı Ratko Mladic hastaneye kaldırıldı

    Soykırım ve savaş suçlarından 2017'de ömür boyu hapse mahkum edilen Bosnalı Sırpların eski lideri Ratko Mladic, akciğer iltihabı nedeniyle hapis cezasını çektiği Lahey'de hastaneye kaldırıldı.
    • 10.09.2022 - 19:26
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 19:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic, kaldığı cezaevinde sağlık durumu kötüleşti.

    Soykırım ve savaş suçlarından 2017'de ömür boyu hapse mahkum edilen Bosnalı Sırpların eski lideri Ratko Mladic, akciğer iltihabı nedeniyle hapis cezasını çektiği Lahey'de hastaneye kaldırıldı.

    "Akciğer iltihabı ve kalp şikayetiyle cezaevi hastanesine kaldırıldı"

    Rus TASS haber ajansının haberine göre, Mladic'in oğlu Darko Mladic'in "Genel halsizlik, akciğer iltihabı ve kalp şikayetleri sebebiyle cezaevi hastanesine kaldırıldı. Kontroller devam ediyor. Bize sonuçların en geç pazartesi günü belli olacağı bildirildi." açıklamalarına yer verildi.

    Haberde, Mladic'in ağustos başında COVID-19'a yakalandığı, cezaevinde uygulanan tedavinin yavaş ve yetersiz olduğu iddiası yer aldı.

    Bosna Kasabı lakaplı Ratko Mladic hastaneye kaldırıldı #1

    Müebbet hapis cezası onanmıştı

    Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT), Haziran 2021’de"Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasını onamış ve Mladic'in temyiz başvurusunu reddetmişti.

    Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan Mladic, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutuldu.

    Hakkında 1995'te hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı.

    Temyiz yargıçları, Mladic'in işlediği suçları göz önünde bulundurarak daha önce aldığı müebbet hapis cezasında değişiklik yapılmamasına hükmetmiş ve iddianamedeki 11 maddenin 10'undan suçlu bulunan eski Sırp komutanın cezasını onamıştı.

    Bosna Kasabı lakaplı Ratko Mladic hastaneye kaldırıldı #2

    1995'te birkaç günde en az 8 bin 372 sivil Boşnak katletildi

    "Bosna Kasabı" olarak nitelendirilen Sırp komutan Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya girmesinin ardından başlayan soykırımda, birkaç günde en az 8 bin 372 sivil Boşnak katledildi ve bedenleri farklı toplu mezarlara gömüldü.

    Bölgedeki Sırp nüfusun büyük çoğunluğu, bugün dahi Srebrenitsa'da yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmekten kaçınıyor.

    Öte yandan Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'de aldığı kararda, eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Sanatçı Ahmet Özhan, Tuğrul İnançer'le 55 yıllık dostluğunu anlattı
    Kültür Sanat

    Sanatçı Ahmet Özhan, Tuğrul İnançer'le 55 yıllık dostluğunu anlattı

    Yunan botu, Bodrum açıklarında göçmenleri itti
    Gündem

    Yunan botu, Bodrum açıklarında göçmenleri itti

    Görüş Bildir