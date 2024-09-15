Boşnak lider Becirovic: Gazze'deki soykırım bu dünyanın en büyük ayıbıdır Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, Gazze'deki soykırım ve orada yaşananlara ilişkin, "Gazze (soykırımı) aslında bu dünyanın en büyük ayıbıdır." dedi.

AA

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"GAZZE'DEKİ SOYKIRIM BU DÜNYANIN AYIBI"

Gazze'deki soykırım ve orada yaşananları, çocuklara ve kadınlara yapılanlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuklarını aktaran Becirovic, "Gazze (soykırımı) aslında bu dünyanın en büyük ayıbıdır." dedi.

Becirovic, Gazze'de bir an önce sivillerin öldürülmesinin durdurulması ve bir an önce barış ve hak sağlanması gerektiğini vurguladı.

İki dost ülkenin iyi ilişkilerine işaret eden Becirovic, "(İkili ilişkilerin) İktisadi ve turizm, eğitim, sağlık ve diğer alanlarda gelişebileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki dönemlerde daha da ilişkilerimizi güçlendireceğimizi düşünüyorum ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha samimiyete bize yardım ettikleri için teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

"SAYIN ERDOĞAN DÜNYA ÇAPINDA BİR LİDER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek'e verdiği destek için teşekkür eden Becirovic, "Bildiğiniz gibi Sayın Erdoğan dünya çapında bir lider ve o bizim Bosna Hersek'imizin de büyük bir dostu olarak bilinmekte." dedi.

Becirovic, toplantının "son derece verimli" ve ülkesi için "çok olumlu" geçtiğini belirterek, "Türkiye-Bosna Hersek arasındaki ilişkiler son derece olumlu ve ilişkilerimizin daha da güçlenmesini dilerim." diye konuştu.

İki ülkenin güçlü tarihi, kültürel ve ekonomik ilişkilerinin olduğunu belirten Becirovic, bunun iki ülkeyi daha da güçlü hale getirdiğini söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA TİCARİ İLİŞKİLERİMİZİN DAHA DA ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Becirovic, Türkiye-Bosna Hersek arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlenmesini dileyerek, "(İki ülke ticaret hacmi) Zamanında 100 milyon avrodan bugün 1 milyar dolara gelmiştir ve önümüzdeki yıllarda bu ticari ilişkilerimizin daha da artacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Belgrad-Saraybosna otoyolunun hızlandırılması gerektiğini düşündüğünü dile getiren Becirovic, ülkesinin "en büyük dostu olarak" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bosna Hersek'e davet etti.

"ASLA NEFRET POLİTİKASI GÜTMEYECEĞİZ"

Becirovic, Erdoğan ile savunma sanayiyi de konuştuklarını, iki ülke ilişkilerinin bu alanda da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Gelecek yıl Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı olacağını hatırlatan Becirovic, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi bu konuyu da ele aldık. Tabii ki ilerideki dönemde de tekrar konuşma fırsatımız olacaktır ve önümüzdeki sene Birleşmiş Milletler'de, New York'ta Srebrenitsa Anma Günü de orada yapılacak, anma törenleri yapılacak. Biz asla nefret politikası gütmeyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)