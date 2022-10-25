Bosnalı Sırp savaş suçlusu Mitrasinoviç firar etti

İşlediği savaş suçlarından 13 yıl hapse mahkum edilen eski Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) mensubu Miodrag Mitrasinoviç, ülkenin doğusundaki Foça şehrinde tedavi gördüğü hastaneden firar etti.

Bosna Hersek’te 13 yıl hapse mahkum edilen eski Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) mensubu Miodrag Mitrasinoviç, firar etti.

Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı (SIPA) tarafından yapılan açıklamada, 27 Şubat 1993 tarihinde Ştepsi kasabasındaki tren istasyonundan kaçırılan 20 kişinin işkence edilerek öldürülmesiyle ilgili görülen davanın 21 Ekim'de 13'er yıl hapis cezasına çarptırılan 7 sanıktan biri olan Mitrasinoviç'in, tedavi gördüğü Foça'daki hastaneden kaçtığı ifade edildi.

SIPA Sözcüsü Yelena Miovçiç yaptığı açıklamada, Mitrasinoviç’in Foça’da tedavi gördüğü hastanede ortalıktan kaybolduğunu belirterek, "Bosna Hersek'teki tüm güvenlik birimleri Mitrasinoviç'in firar ettiği konusunda bilgilendirildi. Görüldüğü yerde tutuklanacak" dedi.

Mitrasinoviç'in de aralarında bulunduğu 7 eski Sırp askere 13’er yıl hapis cezası

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta 27 Şubat 1993 tarihinde Ştepsi kasabasındaki tren istasyonunda alıkonan 20 kişinin işkence edilerek öldürülmesiyle ilgili davada, aralarında Mitrasinoviç'in de bulunduğu 7 eski Sırp asker hakkında 21 Ekim’de "savaş suçu işledikleri" gerekçesiyle 13'er yıl hapis cezası verilmişti.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’dan Karadağ’ın Bar şehrine giden "671" numaralı trenden indirildikten sonra işkence edilen ve Muşiçi köyünde kurşuna dizilip cansız bedenleri Drina Nehri'ne atılan 18'i Müslüman Boşnak 20 kurbanın ölümünden sorumlu tutulan sanıkların yargılandıkları dava, Bosna Hersek’teki mahkemede karara bağlanmıştı.

Ştepsi Katliamı hakkında

VRS bünyesindeki “İntikamcılar” isimli birliğin üyeleri, Belgrad-Bar hattındaki trenden 27 Şubat 1993'te Bosna Hersek’in Rudo beldesindeki Ştepsi İstasyonu'nda çoğu Boşnak 20 yolcuyu alıkoymuş, Vişegrad’a bağlı Prelovo köyüne götürerek işkence etmiş ve öldürmüştü.

Birliğin komutanı Milan Lukiç, 1992-1994 yıllarında işlediği savaş suçları nedeniyle Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) yargılanmış ve 2009'da ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Eski Sırp askerler Neboyşa Ranisavlyeviç 15 yıl, Mitso Yoviçiç de yine aynı katliamdan 5 yıl hapse mahkum edilmişti.