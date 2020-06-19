Botsvana'da 3 ayda 154 fil telef oldu

Güney Afrika ülkesi Botsvana'nın kuzeyindeki Okavango Deltası bölgesinde, 3 ayda 154 fil ölü bulundu.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Okavango Delta bölgesinde nisan ayından bu yana 154 filin telef olduğu belirtildi.

BAZILARI HASTA, BAZILARI ÖLMEK ÜZERE

Başkent Gaborone'deki Av-Yaban Hayatı Yetkilisi Dikamatso Ntshebe, yaptığı açıklamada, bazı fillerin hasta, bazılarının da ölmek üzere olduğunu söyledi.

KAÇAK AVCILIK BELİRTİSİ YOK

Fillerin cesetlerinde herhangi bir ize rastlanmadığını altını çizen Ntshebe, ölümlerin kaçak avcılıkla bir ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

SALGIN ŞÜPHESİ

Ntshebe, fillerinin ölüm nedenini tespit etmek için soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Botsvana'da geçen sene şarbon salgını nedeniyle 100'den fazla fil telef olmuştu.