Dolar
6.8571
0.016%
Euro
7.6923
0.0468%
Altın
1726.61
0.2141%
Borsa
112494.62
0%
G. Altın
380.735
0.2287%
Bitcoin
63822.98
-1.0005%
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Botsvana'da 3 ayda 154 fil telef oldu

    Güney Afrika ülkesi Botsvana'nın kuzeyindeki Okavango Deltası bölgesinde, 3 ayda 154 fil ölü bulundu.
    • AA
    • 19.06.2020 - 07:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Botsvana'da 3 ayda 154 fil telef oldu

    Ulusal basında çıkan haberlerde, Okavango Delta bölgesinde nisan ayından bu yana 154 filin telef olduğu belirtildi.

    BAZILARI HASTA, BAZILARI ÖLMEK ÜZERE

    Başkent Gaborone'deki Av-Yaban Hayatı Yetkilisi Dikamatso Ntshebe, yaptığı açıklamada, bazı fillerin hasta, bazılarının da ölmek üzere olduğunu söyledi.

    KAÇAK AVCILIK BELİRTİSİ YOK

    Fillerin cesetlerinde herhangi bir ize rastlanmadığını altını çizen Ntshebe, ölümlerin kaçak avcılıkla bir ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

    SALGIN ŞÜPHESİ

    Ntshebe, fillerinin ölüm nedenini tespit etmek için soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

    Botsvana'da geçen sene şarbon salgını nedeniyle 100'den fazla fil telef olmuştu.

    Görüş Bildir