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    Brent petrol fiyatları, mart ayından beri en düşük seviyesinde

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 97,25 dolardan işlem görüyor. Salgın ve enflasyon riski endişesiyle birlikte brent petrol fiyatı mart ayından beri en düşük seviyeyi gördü.
    • 14.07.2022 - 14:41
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    Brent petrol fiyatları, mart ayından beri en düşük seviyesinde

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 97,25 dolardan işlem görüyor.

    Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de COVID-19 vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

    Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasını (Fed) daha da şahinleştireceği ve ülkenin resesyona sürüklenebileceği endişesiyle petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam ediyor.

    Dün 101,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,57 dolar seviyesinde tamamladı.

    Mart ayından beri en düşük seviyede

    Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 14.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,32 azalışla 97,25 dolar oldu. Böylece Brent petrolün varil fiyatı marttan bu yana en düşük seviyesine indi.

    Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,73 dolardan alıcı buldu.

    Brent petrol fiyatları, mart ayından beri en düşük seviyesinde #1

    Sıkılaşma endişesi risk algısını artırıyor

    Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 9,1 artarak beklentileri oldukça geride bırakırken, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak amacıyla sıkılaştırıcı politikalarında daha da şahinleşebileceği endişesi risk algısını artırıyor.

    Suudi Arabistan ziyareti yakından takip edilecek

    AA'nın haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden'in yarın Suudi Arabistan'la başlayacak Orta Doğu temasları da piyasalarda yakından takip edilecek.

    Brent petrol fiyatları, mart ayından beri en düşük seviyesinde #2


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