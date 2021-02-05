Brezilya, Çin'den 20 milyon doz aşı alacağını duyurdu

Daha önce Çin'den 100 milyon aşı alan Brezilya, Çinli Sinovac Biotech firmasından 20 milyon doz ek aşı alımı yapacağını duyurdu.

Brezilya'daki Sao Paulo şehri Valisi Joao Doria, aşı ile ilgli açıklamalarda bulundu.

Doria, Brezilya'nın Çin'den ek 20 milyon doz CoronaVac koronavirüs aşısı almak için görüşmelerde bulunulduğunu söyledi.

Çinli Sinovac Biotech firmasından yapılacak olan bu ek alım, ülkede aşıya duyulan güveni gösterdi.

100 MİLYON AŞI ALINDI

Vali Doria, daha önce duyurulmamış bu görüşmeler neticesinde, Brezilya'nın daha önce aldığı 100 milyon doz aşıya ek olarak 20 milyon doz daha alım gerçekleştireceğini belirtti.

CORONOVAC AŞISI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILDI

Brezilya'da Butantan Biyomedikal Enstitüsü, CoronaVac aşısını geniş çaplı deneyler ile denemiş ve ulusal aşı programı için doz ayarlamaya ve verileri girmeye başlamıştı.

BREZİLYA, ÜRETİME GEÇECEK

2022 yılının başında aşının Brezilya'da üretilmeye başlanması için girişimler başlatılmış durumda.

AstraZeneca tarafından geliştirilmiş olan aşı ülkede acil durumlarda kullanımına izin verilen tek diğer aşı konumunda.