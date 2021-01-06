Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro aşıya da karşı çıktı

Koronavirüs salgınında dünyada en çok ölümün görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüse karşı en iyi aşının virüsün kendisi olduğunu ileri sürdü.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro sosyal medya hesabı üzerinden yapılan canlı yayında, koronavirüs salgınıyla ilgili yine tartışma yaratacak açıklamalar yaptı.

"EN İYİ AŞIYI OLDUM"

Sao Francisco do Sul'da destekçileriyle bir araya gelen Bolsonaro, kendisine maske hediye eden bir vatandaşa, "Kullanmıyorum ama, sorun yok. Ben en iyi aşıyı oldum. Bu virüsün kendisiydi." dedi.

Koronavirüsün kendisinde herhangi bir yan etkiye yol açmadığını da dile getiren Bolsonaro'nun yanı sıra birçok destekçisinin maske takmadığı görüldü.

Kovid-19 salgınına karşı uygulanan önlemlere karşıtlığıyla bilinen Bolsonaro, Temmuz 2020'de koronavirüse yakalanmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı, koronavirüs aşısına güvenmediğini "Eğer bir timsaha dönüşürsen, bu senin problemin." sözleriyle dile getirmişti.