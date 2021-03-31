Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, tüm kuvvet komutanlarını görevden aldı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun dün kabinede yaptığı 6 değişikliğin ardından, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları da görevden alındı.

Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro devletin üst kademesinde sürpriz bir kararla gerçekleştirdiği kabine değişikliği sonrası, bu kez de ordudaki tüm kuvvet komutanları da görevden alındı.

KARA, HAVA VE DENİZ KOMUTANLARI GÖREVLERİNDEN ALINDI

Sabah saatlerinde Brezilya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, neden belirtilmeksizin Kara Kuvvetleri Komutanı Edson Pujol, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ilques Barbosa ve Hava Kuvvetleri Komutanı Antônio Carlos Moretti Bermudez‘ın görevine son verildiği açıklandı.

36 YIL SONRA BİR İLK

Savunma Bakanlığı, yeni kuvvet komutanlarının kim olacağını ise henüz açıklanmazken, 1985 yılından bu yana ilk kez 3 komutan görev süreleri dolmadan değiştirildi.

BOLSONARO DÖNEMİNİN EN GENİŞ REVİZYONU

Bolsonaro, erken saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Pazartesi günü 6 bakanlıkta değişikliğe gittik, ilgili atamalar resmi gazetede yayınlanacak" ifadelerini kullanmıştı. Ocak 2019’da göreve başlayan Bolsonaro, bugüne kadar kabinesinde en geniş kapsamlı revizyonunu gerçekleştirmiş oldu.

DARBE İDDİALARI

Sosyal medya kullanıcıları ise, Bolsonaro’nun kabine ve kuvvet komutanlarında değişikliğe gitmesi nedeni ile darbe iddiaları de gündeme getirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, kabinesindeki 6 değişikliği açıkladı-haberi için tıklayın