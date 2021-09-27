Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro BM'den kovid-19'lu döndü

Aşıya ve koronavirüse karşı tutumuyla eleştirilerin odağı olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kovid-19 yakalandığı açıklandı.

Koronavirüse karşı yaklaşımıyla sık sık eleştirilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun test sonucu açıklandı.

ABD'de koronavirüse yakalanan Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga ile temaslı olduğu için geçen hafta karantinaya giren Bolsonaro'nun testi negatif sonuçlandı.

Brezilya Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'dan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sonrası 22 Eylül'de ABD'den Brezilya'ya dönüşte karantinaya giren Bolsonaro'nun, 26 Eylül sabahı yaptırdığı kovid-19 testi negatif çıktı.

NEW YORK'TAN DÖNEN HEYETİN KARANTİNADA KALMASI İSTENMİŞTİ

Öte yandan, açıklamada Bolsonaro'nun karantinayı sonlandırıp günlük aktivitelerine başlayıp başlamayacağına ilişkin bilgi yer almadı.

Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA), geçen hafta New York'tan dönen ve Queiroga ile temasta bulunan heyetin, 14 gün karantinada kalmasını önermişti.

OĞLU DA KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Sağlık Bakanı Queiroga, ABD'den Brezilya'ya dönmeden önce yaptırdığı kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle New York'ta otelde karantinaya alınmıştı.

ABD'ye giden heyette yer alan Bolsonaro'nun oğlu dahil 3 kişi kovid-19'a yakalanmıştı.