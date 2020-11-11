Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronanın gündemde olmasına tepki gösterdi

Koronavirüse önlemlerine tepki gösteren Bolsonaro, "Bir gün hepimiz öleceğiz" dedi. Eleştirilerini sürdüren Brezilya Devlet Başkanı, "Artık bir i..e ülkesi olmayı bırakmalıyız" ifadesini kullandı.

Koronavirüsü "küçük bir grip" olarak tanımlayan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, alınan önlemleri ise "histeri ve kuruntu" olarak nitelendirmişti.

Geçen temmuz ayında koronavirüse yakalanan Bolsonaro, bu kez koronavirüsün gündemi meşgul etmesini eleştirdi.

"BİR GÜN HEPİMİZ ÖLECEĞİZ"

Bolsonaro, salgına yönelik tedbirlerin gereksiz ve abartılı olduğu şeklinde konuşarak, "Bugün gündemde sadece salgın var, buna bir son vermeliyiz. Verdiğimiz kayıplar için ben de üzgünüm. Ama bir gün hepimiz öleceğiz, buradaki herkes ölecek.

"İ..E ÜLKESİ OLMAYI BIRAKMALIYIZ"

Bu gerçekten kaçamayız. Artık bir i..e ülkesi olmayı bırakmalıyız. Başımızı dik tutmalıyız, mücadeleye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Brezilya, ABD'nin ardından koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

5 milyon 700 binden fazla vakanın görüldüğü ülkede 162 bin 842 yaşamını yitirdi.