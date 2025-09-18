Brezilya Devlet Başkanı Silva: Trump ile hiçbir ilişkim yok

Brezilya basınına göre ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya ile müzakere etmenin berbat olduğunu söylemiş ve ülkeyi ABD'li şirketlere çok kötü davranmakla suçlamıştı.

Trump, Brezilya'yı "korkunç bir ticari müttefik" olarak nitelendirerek, ABD'nin bu ülkeyle ticarette açık verdiğini ve bunun gümrük vergilerinin artırılmasını haklı kılacağını savunmuştu.

TRUMP, VERGİ TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

Trump, 9 Temmuz'da Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, Brezilya'nın aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya karşı açılan davanın sonlandırılmaması halinde 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.

"TRUMP İLE HİÇBİR İLİŞKİM YOK"

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, BBC'ye yaptığı değerlendirmede, eski ABD başkanları dahil birçok ülkenin liderleriyle iyi ilişkiler kurduğunu, Trump yönetimiyle iletişiminin kötü olmasının ise istisna olduğunu ifade etti.

"Trump'la hiçbir ilişkim yok çünkü o ilk kez seçildiğinde ben devlet başkanı değildim. Onun ilişkisi (eski Brezilya Devlet Başkanı Jair) Bolsonaro'yla, Brezilya'yla değil." diyen Lula da Silva, henüz hiç doğrudan görüşmediklerini dile getirdi ve bunun Trump'ın iletişim kurmak istememesinden kaynaklandığını savundu.

"TRUMP DÜNYANIN İMPARATORU DEĞİL"

ABD'nin ülkesine uyguladığı vergileri gazetelerden öğrendiğine işaret eden Lula da Silva, Trump'ın medeni şekilde iletişim kurmak yerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunduğuna dikkati çekti.

Lula da Silva, "Trump, ABD'nin başkanı olabilir ama dünyanın imparatoru değil." ifadesini kullandı.

YÜZDE 50 GÜMRÜK VERGİSİ UYGULMASI ABD'YE 'PAHALI' YANSIYACAK

Darbe girişimi nedeniyle 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve halihazırda ev hapsinde bulunan Bolsonaro'yla ilgili de konuşan Lula da Silva, Trump'ın eski devlet başkanının zulme uğradığını öne sürerek yalanlar uydurduğunu savundu.

Trump'ın Brezilya ürünlerine yüzde 50 gümrük vergisi uygulama kararının son derece siyasi olduğunu belirten Lula da Silva, bu durumun ABD'li tüketicilere daha pahalı ürün olarak yansıyacağını ifade etti.

Lula da Silva, "ABD halkı, Trump'ın Brezilya ile ilişkilerinde yaptığı hataların bedelini ödeyecek." dedi.

"BM REFORME EDİLMELİ"

Birleşmiş Milletler (BM) reformunun gerekliliğine değinen Lula da Silva, BM'nin çatışmaları çözme konusunda yeterince iyi olmadığı ve daimi üyelerin savaş konusunda tek taraflı kararlar aldığı değerlendirmesinde bulundu.

Lula da Silva, BM'nin düzgün işlemiş olması halinde Ukrayna ve Gazze'deki çatışmaların yaşanmamış olacağını söyledi.