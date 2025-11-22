Brezilya eski Devlet Başkanı Bolsonaro cezaevine gönderildi

- Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ev hapsinden cezaevine nakledildi.
- Bolsonaro, 2022'deki başarısız darbe girişimi nedeniyle 27 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
- Avukatları, sağlık sorunları nedeniyle ev hapsinde kalması gerektiğini savunuyordu.
Brezilya'da siyasi kriz...
Brezilya’nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ağustos ayından bu yana bulunduğu ev hapsinden cezaevine nakledildi.
Haberi, Bolsonaro’nun avukatı, cumartesi günü doğruladı.
"NEDENİNİ BİLMİYORUM"
Bolsonaro'nun avukatlarından Celso Vilardi, AFP’ye yaptığı açıklamada, "Cezaevine gönderildi ama nedenini bilmiyorum." dedi.
HUKUK EKİBİ EV HAPSİ TALEP EDİYORDU
Bolsonaro’nun hukuk ekibi, 2022’deki başarısız darbe girişimi nedeniyle aldığı 27 yıllık hapis cezasını sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ev hapsinde çekmesi gerektiğini savunuyordu.
Ancak mahkeme, eski devlet başkanının cezaevine sevkine karar verdi.
BOLSONAROYA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
Bolsonaro, 2022 seçimlerini kaybettikten sonra iktidarda kalmaya çalıştığı gerekçesiyle 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Eski lider, Latin Amerika’nın en büyük ekonomisinde seçim sonuçlarını bozmaya çalıştığı için hüküm giyen ilk eski devlet başkanı oldu.