Brezilya ve Meksika’da korona kaynaklı ölümler artıyor

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 587 kişi hayatını kaybederken, Brezilya’da virüsten dolayı ölenlerin sayısı 40 bin 919’a yükseldi.

Meksika Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte koronavirüs kaynaklı can kaybı 587 artarak 15 bin 944'e yükseldi. Koronavirüs vaka sayısı da 4 bin 790 artışla 133 bin 974'e çıktı.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk koronavirüs vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

BREZİLYA’DA KORONADAN ÖLÜMLER 40 BİNİ GEÇTİ

Brezilya'da ise koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1239 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 40 bin 919'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise ülkedeki koronavirüs vaka sayısı 30 bin 412 artarak 802 bin 828 olarak kaydedildi. Ülkede 345 bin 595 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Yaklaşık 46 milyon nüfusuyla ülkenin ticari merkezi Sao Paulo eyaleti, 162 bin 520 vaka ve 10 bin 145 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

"LATİN AMERİKA'DA SALGININ MERKEZ ÜSSÜ"

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 7 bin 363 kişinin ölümüne neden olan virüs, 75 bin 775 kişide görüldü.

Dünyada ABD'den sonra en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 211 milyondan fazla nüfusa sahip Brezilya, "Latin Amerika'da salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.