Brezilya: Yasal temsilci atamaza X'e erişim yasağı getirilecek Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen “darbe girişimi” soruşturması kapsamında kendilerine bilgi vermeyi reddeden X'e ülkede yasal temsilci atamaması halinde erişim yasağı getirileceğini bildirdi.

AA

X yöneticileri ve Brezilya Yüksek Mahkemesi arasında gerginlik tırmanıyor.

Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen “darbe girişimi” soruşturmasında X yetkilileri, davaya netlik kazandıracak delilleri ve veri akışının sağlanmasını kabul etmedi.

YENİ BİR KARAR ALINDI

Elon Musk, bu talebi reddederek X'in Brezilya'daki ofisini kapatıldı.

Yüksek Mahkeme, X ile ilgili yeni bir karar aldı.

YASAL TEMSİLCİ ATANMAZSA KAPANABİLİR

New York Times gazetesinin haberine göre, çeşitli ülkelerde yasal süreçlerle karşı karşıya bulunan Elon Musk'ın sahibi olduğu X, yaklaşık 200 milyon nüfuslu Brezilya'da da kapatılma riskiyle karşı karşıya.

Ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre veren Yüksek Mahkeme, aksi halde platforma erişim yasağı getirileceğini duyurdu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)