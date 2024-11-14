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DHA

Brezilya'da bomba paniği yaşandı.

Federal Yüksek Mahkemesi (STF) yakınında 2 patlama sesi duyuldu. Yaşanan olayda bir kişi hayatını kaybetti.

Federal Bölge Sivil Polisi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Sözcüsü Jose Chrispiniano, Lula'nın sarayda olmadığını duyurdu.

Yetkililerden yapılan açıklamada, Yüksek Adalet Mahkemesi önünde patlayan bombanın intihar saldırısı olduğu belirtildi. İlk bombanın bir heykelin içine yerleştirildiği ve patlayıcının infilak ettirilmesi nedeniyle failin olay yerinde öldüğü aktarıldı.

"EN KISA SÜREDE SALDIRININ NEDENİNİ ÖĞRENECEĞİZ"

İkinci patlamanın ise park halindeki bir araçta meydana geldiği ve iki bombanın birbiriyle bağlantısının incelendiği kaydedildi.

Brezilya Başsavcısı Jorge Messias, yaptığı açıklamada, "Yüksek Mahkeme ve Ulusal Kongre'ye yönelik saldırıları güçlü bir şekilde kınıyorum. Mahkemeye ve milletvekillerine dayanışmamı iletiyorum. Federal Polis, Üç Güçler Meydanı'ndaki bombalamaları titizlikle ve hızlı bir şekilde araştıracak. Saldırıların nedenini öğrenmemiz ve mümkün olan en kısa sürede huzur ve güvenliği yeniden tesis etmemiz gerekmektedir." ifadelerini kullandı.