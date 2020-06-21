Brezilya'da 1022 kişi daha koronadan öldü

Ülkede salgın kaynaklı can kaybı 49 bin 976'ya yükseldi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki güncel koronavirüs verilerini paylaştı.

Verilere göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 1022 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylelikle toplam can kaybı 49 bin 976 oldu.

VAKA SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Ülkedeki vaka sayısı da 36 bin 666 artarak 1 milyon 67 bin 579'a yükseldi. Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 215 bin 793 vaka ve 12 bin 494 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 8 bin 824 kişinin ölümüne neden olan virüs, 95 bin 537 kişide görüldü.

MEKSİKA'DA 387 CAN KAYBI

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ise ülkede son 24 saatte koronavirüs kaynaklı can kaybı 387 artarak 20 bin 781’e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı da 4 bin 717 artışla 175 bin 202’ye çıktı.

Virüse rastlandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 131 bin 686 olarak belirtildi.

HİNDİSTAN'DA 306 ÖLÜM

Öte yandan, Hindistan'da da son 24 saatte 15 bin 413 koronavirüs vakası görüldü.

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 410 bin 461'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 306 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 13 bin 254'e çıktığı belirtildi.