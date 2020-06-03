Brezilya'da 1262 korona ölümü daha yaşandı

Koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 199'a yükseldi.

Latin Amerika ülkesi Brezilya'da koronavirüs ölümleri görülmeye devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, salgının son bilançosunu açıkladı.

Buna göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1262 artarak 31 bin 199'a yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı da 28 bin 936 artışla 555 bin 383'e ulaştı.

VAKA SAYISINDA İKİNCİ

Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

MEKSİKA'DA 470 ÖLÜM

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı son 24 saatte 470 artarak 10 bin 637'ye yükseldi.

Ülkede tespit edilen vaka sayısı da 3 bin 891 artışla 97 bin 326'ya ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.