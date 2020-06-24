Brezilya'da 1374 kişi daha koronadan öldü

Ülkede salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 52 bin 645'e yükseldi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki güncel koronavirüs verilerini paylaştı.

Verilere göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 1374 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle toplam can kaybı 52 bin 645 oldu.

SON 24 SAATTE 39 BİN 436 VAKA

Ülkedeki vaka sayısı da 39 bin 436 artarak, 1 milyon 145 bin 906'ya yükseldi. Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

MEKSİKA'DA BİR GÜNDE 793 CAN KAYBI

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ise ülkede son 24 saatte virüs kaynaklı can kaybı 793 artarak, 23 bin 377'ye yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı da 6 bin 288 artışla 191 bin 410'a çıktı.

HİNDİSTAN'DA BİR GÜNDE 465 CAN KAYBI

Öte yandan, Hindistan'da da son 24 saatte 465 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 465 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı14 bin 476'ya yükseldi.

Son 24 saatte 15 bin 968 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 456 bin 183'e çıktığı belirtildi.