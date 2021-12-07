Brezilya’da, 2 bebeğe yanlışlıkla BioNTech aşısı yapıldı

2 ve 4 aylık olan 2 küçük bebeğe yanlışlıkla Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı yapıldı. Ateş ve kusma semptomları görülen bebekler, gözetim altına alındı.

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde yer alan Sorocaba şehrindeki bir sağlık merkezinde biri 2 aylık kız, diğeri ise 4 aylık erkek olan bebeklere, içerisinde Hepatit B aşısının da bulunduğu ve ülkede beşli karma aşı olarak uygulanan “Pentavalente” aşısı yerine, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı yapıldı.

Bebeklerde aşı sonrası ateş ve kusma gibi semptomlar görüldü.

BEBEKLER, GÖZETİM ALTINA ALINDI

Hastane yetkilileri, bebeklerin 2 gün boyunca gözetim altında tutulacağını, ardından da iki hafta boyunca evde kontrol edileceklerini söyledi.

Her iki anne de bebeklerinin durumunun iyiye gittiğini ifade etti.

HEMŞİRE AŞI ODASINDAN UZAKLAŞTIRILDI

Sorocaba şehri yerel yönetimi ise, yaşanan olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını, her iki bebeğe de aşıyı uygulayan hemşirenin olay aydınlanana kadar önlem amacıyla aşılama odasından uzaklaştırıldığını açıkladı.