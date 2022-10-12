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- Brezilya'da 2 kişinin öldürülmesine tepki bile vermediler
Brezilya'da 2 kişinin öldürülmesine tepki bile vermediler
Alkol alan grubun arasına dalan saldırgan, 2 kişiyi öldürdü. Vahşete duyarsız kalan 3 kişi ise dikkatlerden kaçmadı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
- Haber Merkezi
- 12.10.2022 - 09:53
- Güncelleme : 12.10.2022 - 10:06
Dünyanın suç oranı en yüksek ülkelerinden biri de Brezilya…
Ülkede akıllara durgunluk verecek bir olay meydana geldi.
2 kişiyi öldürdü
Akşam saatlerinde alkol alan bir grubun arasına silahla dalan saldırgan, 2 kişiyi öldürdü.
Katil, daha sonra olay yerine geldiği gibi aynı rahatlıkla bölgeden uzaklaştı.
Dehşet anı kamerada
Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, inanılması güç anlar tam da o sırada yaşandı.
2 kişiyi tarayan saldırgan, hemen yanlarındaki 3 kişiyi ilişmedi.
Brezilya'da 2 kişinin öldürülmesine tepki bile vermediler VİDEO
Vahşete duyarsız kaldılar
O kişiler ise ilginç bir şekilde rahatlıklarından ödün vermedi.
Gözlerinin önündeki vahşete duyarsız kalan 3 kişi, tartışma konusu oldu.