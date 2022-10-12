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    Brezilya'da 2 kişinin öldürülmesine tepki bile vermediler

    Alkol alan grubun arasına dalan saldırgan, 2 kişiyi öldürdü. Vahşete duyarsız kalan 3 kişi ise dikkatlerden kaçmadı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 10:06
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    Brezilya'da 2 kişinin öldürülmesine tepki bile vermediler

    Dünyanın suç oranı en yüksek ülkelerinden biri de Brezilya…

    Ülkede akıllara durgunluk verecek bir olay meydana geldi.

    2 kişiyi öldürdü

    Akşam saatlerinde alkol alan bir grubun arasına silahla dalan saldırgan, 2 kişiyi öldürdü.

    Katil, daha sonra olay yerine geldiği gibi aynı rahatlıkla bölgeden uzaklaştı.

    Dehşet anı kamerada

    Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, inanılması güç anlar tam da o sırada yaşandı.

    2 kişiyi tarayan saldırgan, hemen yanlarındaki 3 kişiyi ilişmedi.

    Brezilya'da 2 kişinin öldürülmesine tepki bile vermediler VİDEO

    Vahşete duyarsız kaldılar

    O kişiler ise ilginç bir şekilde rahatlıklarından ödün vermedi.

    Gözlerinin önündeki vahşete duyarsız kalan 3 kişi, tartışma konusu oldu.

    Brezilya da 2 kişinin öldürülmesine tepki bile vermediler #1

    Brezilya da 2 kişinin öldürülmesine tepki bile vermediler #2

    Brezilya da 2 kişinin öldürülmesine tepki bile vermediler #3


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