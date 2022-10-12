Brezilya'da 2 kişinin öldürülmesine tepki bile vermediler

Brezilya'da 2 kişinin öldürülmesine tepki bile vermediler

Alkol alan grubun arasına dalan saldırgan, 2 kişiyi öldürdü. Vahşete duyarsız kalan 3 kişi ise dikkatlerden kaçmadı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Dünyanın suç oranı en yüksek ülkelerinden biri de Brezilya…

Ülkede akıllara durgunluk verecek bir olay meydana geldi.

2 kişiyi öldürdü

Akşam saatlerinde alkol alan bir grubun arasına silahla dalan saldırgan, 2 kişiyi öldürdü.

Katil, daha sonra olay yerine geldiği gibi aynı rahatlıkla bölgeden uzaklaştı.

Dehşet anı kamerada

Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, inanılması güç anlar tam da o sırada yaşandı.

2 kişiyi tarayan saldırgan, hemen yanlarındaki 3 kişiyi ilişmedi.

Brezilya'da 2 kişinin öldürülmesine tepki bile vermediler VİDEO

Vahşete duyarsız kaldılar

O kişiler ise ilginç bir şekilde rahatlıklarından ödün vermedi.

Gözlerinin önündeki vahşete duyarsız kalan 3 kişi, tartışma konusu oldu.