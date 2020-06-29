Brezilya'da 552 kişi daha koronadan öldü

Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 57 bin 622'ye yükseldi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki güncel koronavirüs verilerini paylaştı.

Verilere göre, salgın sebebiyle son 24 saatte 552 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylelikle toplam can kaybı 57 bin 622 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı da 30 bin 476 artarak 1 milyon 344 bin 143'e yükseldi.

ABD'DEN SONRA GELİYOR

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 271 bin 737 vaka ve 14 bin 338 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 9 bin 819 kişinin ölümüne neden olan virüs, 111 bin 298 kişide görüldü.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok koronavirüs kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

MEKSİKA'DA BİR GÜNDE 267 CAN KAYBI

Öte yandan Meksika Sağlık Bakanlığı da güncel verileri yayınlandı.

Verilere göre ülkede son 24 saatte koronavirüs kaynaklı can kaybı 267 artarak 26 bin 648'e ulaştı. Vaka sayısı da 4 bin 50 artışla 216 bin 852'ye çıktı.

HİNDİSTAN'DA BİR GÜNDE 380 CAN KAYBI

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ise ülkedeki salgın kaynaklı can kaybı son 24 saatte 380 artarak 16 bin 475'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 19 bin 459 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 548 bin 318'e çıktı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 321 bin 774 kişi iyileşti.