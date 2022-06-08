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    Brezilya'da 6.5 büyüklüğünde deprem

    GÜney Amerika ülkesi Brezilya'Nın batısında, Peru sınırı yakınında 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • 08.06.2022 - 05:30
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    Brezilya'da 6.5 büyüklüğünde deprem

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Peru sınırı yakınındaki Acre eyaletine bağlı Tarauaca kentinin 108 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

    Can ya da mal kaybı bildirilmedi

    AA'nın haberine göre; depremin 616 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Deprem nedeniyle şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.


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