Brezilya'da 692 kişi daha koronadan öldü

Ülkede, salgın kaynaklı toplam can kaybı 58 bin 314'e yükseldi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki güncel koronavirüs verilerini paylaştı.

Verilere göre, salgın sebebiyle son 24 saatte 692 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylelikle toplam can kaybı 58 bin 314 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı da bir günde 24 bin 52 artarak 1 milyon 368 bin 195'e yükseldi.

757 BİN 462 KİŞİ İYİLEŞTİ

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 275 bin 145 vaka ve 14 bin 398 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 9 bin 848 kişinin ölümüne neden olan virüs, 111 bin 883 kişide görüldü.

Ülkede 757 bin 462 kişinin de virüsten iyileştiği belirtildi.

MEKSİKA'DA BİR GÜNDE 473 CAN KAYBI

Öte yandan Meksika Sağlık Bakanlığı da, ülkedeki güncel verileri paylaştı.

Verilere göre, ülkedeki virüs kaynaklı can kaybı 473 artarak 27 bin 121'e ulaştı. Ülkedeki vaka sayısı da 3 bin 805 artışla 220 bin 657'ye çıktı.

HİNDİSTAN'DA BİR GÜNDE 423 CAN KAYBI

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise ülkede 423 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle salgın kaynaklı can kaybı 6 bin 898'e yükseldi.

Ülkede, 19 bin 212 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 567 bin 530'a çıktı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 334 bin 972 kişi de iyileşti.