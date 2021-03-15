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    Brezilya'da akaryakıt tankeri patladı: 1 ölü

    Brezilya’da seyir halindeki akaryakıt yüklü tanker yol kenarındaki korkuluklara çarpması sonucu patladı. Kazada tanker sürücüsü hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 03:08
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 03:14
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    Brezilya'da akaryakıt tankeri patladı: 1 ölü

    Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletine bağlı Estrela’da bulunan BR 386 otoyolunun 350’inci kilometresindeki Arroio Boa Vista üzerindeki köprüde dün seyir halindeki akaryakıt yüklü tanker sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu korkuluklara çarparak devrildi.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Tanker devrilmenin etkisi patladı. Kazada tanker sürücüsü hayatını kaybetti.

    Federal Otoyol Polisi, (PRF) kazanın ardından yolu tamamen trafiğe kapatırken, yangını söndürmek üzere bölgeye Askeri itfaiye personeli, Devlet Çevre Koruma Vakfı'na (Fepam) bağlı acil durum ekipleri ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

    Kazada şans eseri başka araçlar etkilenmezken, CCR ViaSul tarafından patlamının etkisi ile köprünün yapısında bozulma olup olmadığı incelenecek.

    Brezilya'da akaryakıt tankeri patladı: 1 ölü İZLE


    Brezilya da akaryakıt tankeri patladı: 1 ölü #1

    Brezilya da akaryakıt tankeri patladı: 1 ölü #2

    Brezilya da akaryakıt tankeri patladı: 1 ölü #3

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