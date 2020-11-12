Dolar
7.6801
-1.4677%
Euro
9.0688
-1.3059%
Altın
1876.18
0.662%
Borsa
1271.75
-0.5839%
G. Altın
463.42
-0.7672%
Bitcoin
123900.71
0.6109%
EXEN Coin
12.39
1.80%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Brezilya’da belediye başkan adayı video konferans sırasında hayatını kaybetti

    Brezilya’da belediye başkan adayı video konferans sırasında verdiği röportaj sırasında geçirdiği kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 12.11.2020 - 21:03
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 21:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Brezilya’da belediye başkan adayı video konferans sırasında hayatını kaybetti

    Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinin kuzeyinde yer alan Bom Jesus do Itabapoana’nın Belediye Başkanı Adayı Paulo Sérgio Cyrillo, video konferans üzerinden verdiği röportaj sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

    RÖPORTAJ SIRASINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

    Canlı yayında hayatını kaybeden muhafazakar Cumhuriyetçi partinin temsilcisi Cyrillo, röportaj sırasında belediye başkanı seçilirse neler yapacağı konusunda açıklamalarda bulunuyordu.

    73 yaşındaki Cyrillo’nın kalp krizi geçirerek kendisini kaybetmesi üzerine yayın aniden kesildi.

    Brezilya’da belediye başkan adayı video konferans sırasında hayatını kaybetti- İZLE

    DUYGULARIMIZI İFADE EDECEK SÖZÜMÜZ YOK"

    Olayın ardından kısa bir süre sonra Brezilya Barosu ile birlikte canlı yayını düzenleyen Metropolitan Sao Carlos Fakültesi (FAMESC) sosyal ağlardan bir mesaj yayınladı.

    Mesajda, “Sevgili Paulo Sergio Cyrillo'nun ölümünün üzücü haberini duyurmaktan büyük üzüntü duyarız. Duygularımızı ifade edecek sözümüz yok” denildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir