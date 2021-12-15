Brezilya'da belediye başkanı ile başkanı başarısızlıkla suçlayan meclis üyesi, kafes dövüşü ile kozlarını paylaştı

Brezilya'nın Amazonas eyaletine bağlı Borba'nın belediye başkanı Simao Peixoto, eski belediye meclis üyesi Erineu Alves Da Silva ile Pazar günü ringe çıktı.

13 DAKİKA BOYUNCA DÖVÜŞTÜLER

Rakip politikacıların Karma Dövüş Sanatı (MMA) maçı sosyal medyadan canlı yayınlandı, 39 yaşındaki Peixoto ve 45 yaşındaki Silva birbirlerine tüm güçleriyle saldırdı.

Yaklaşık 41 bin kişinin yaşadığı Borba'yı dünya gündemine taşıyan maç üç set sürdü ve 13 dakika sonunda kazanan mevcut belediye başkanı Simao Peixoto oldu.

Brezilya'da belediye başkanı ile başkanı eleştiren meclis üyesi ringde kapıştı - Video

BELEDİYE BAŞKANI, MORARMIŞ GÖZLERİYLE ZAFERİNİ İLAN ETTİ

Rakibini yenen 39 yaşındaki Peixoto, maçın ardından morarmış gözlerinin yer aldığı bir fotoğrafla çok konuşulan zaferini kutladı.

SU PARKINI ELEŞTİRİP DÖVÜŞ İSTEDİ

Yerel medya, büyük ses getiren kavganın Mirico lakaplı Erineu Alvas Da Silva'nın şehre kurulan su parkını eleştirmesi ve bir dövüş talep etmesiyle başladığını bildirdi.

"KAVGAYA HAZIRIM, HER ZAMAN KAZANIRIM"

Bunun üzerine belediye başkanı Peixoto meydan okumaya Facebook sayfasından yaptığı paylaşımla yanıt verdi ve kameralar önünde bir dövüş istedi:

"Sokak dövüşçüsü değilim. Borba'nın belediye başkanıyım. Ancak o gerçekten bir kavga istiyorsa, ben de kavgaya hazırım. Ben her zaman kazanırım."





DÖVÜŞÜN BİLETLERİ 100 DOLARDAN SATILDI



Politikacılar MMA müsabakası için hazırlandıklarını gösteren videolar paylaşırken, maç günü gelip çattığında dövüşü izlemek isteyenler 100 dolarlık biletler satın aldı.

2009 yılında kuralları son halini alan Karma Dövüş Sanatı'nda (MMA) rakibe kafa atmak, saç çekmek, boğaz sıkmak, ısırma veya tükürme gibi eylemler yasak.