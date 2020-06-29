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    Brezilya'da CNN muhabiri canlı yayında gasbedildi

    Hava durumu sunan muhabir, canlı yayın sırasında soyulunca neye uğradığını şaşırdı...
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 09:51
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    Brezilya'da CNN muhabiri canlı yayında gasbedildi #1

    Brezilya'da CNN muhabiri Bruna Macedo, canlı yayın yaptığı sırada yanına bıçaklı bir saldırgan yanaştı.

    Olay anında hava durumu ile ilgili bilgi veren muhabir, saldırgan tarafından gasbedildi.

    Üzerinde kişisel eşyaları ve cep telefonu bulunan gazeteci, dakikalar sonra bıçaklı saldırganı fark edebildi.

    Brezilya'da CNN muhabiri canlı yayında gasbedildi- VİDEO

    2 TELEFONU ÇALIP KAÇTI

    Canlı yayında tüm dünyanın gözleri önünde soygun yapan hırsız, gazetecinin 2 telefonunu gasbederek kaçtı.

    Brezilya'da CNN muhabiri canlı yayında gasbedildi #2

    Brezilya'da CNN muhabiri canlı yayında gasbedildi #3

    Brezilya'da CNN muhabiri canlı yayında gasbedildi #4

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