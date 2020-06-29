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Hava durumu sunan muhabir, canlı yayın sırasında soyulunca neye uğradığını şaşırdı...

Brezilya'da CNN muhabiri Bruna Macedo, canlı yayın yaptığı sırada yanına bıçaklı bir saldırgan yanaştı.

Olay anında hava durumu ile ilgili bilgi veren muhabir, saldırgan tarafından gasbedildi.

Üzerinde kişisel eşyaları ve cep telefonu bulunan gazeteci, dakikalar sonra bıçaklı saldırganı fark edebildi.

Brezilya'da CNN muhabiri canlı yayında gasbedildi- VİDEO



2 TELEFONU ÇALIP KAÇTI

Canlı yayında tüm dünyanın gözleri önünde soygun yapan hırsız, gazetecinin 2 telefonunu gasbederek kaçtı.