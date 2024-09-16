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Brezilya'da 'Dini hoşgörüsüzlük' protesto edildi

Brezilya'da 'Dini hoşgörüsüzlük' protesto edildi Afro-Brezilya dinlerine mensup kişiler ve farklı din grupları, ülkede artan "dini hoşgörüsüzlük" nedeniyle yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Brezilya'nın İnsan Hakları ve Vatandaşlık Bakanı Macae Evaristo da katıldı.