Brezilya'da 'Dini hoşgörüsüzlük' protesto edildi

Brezilya'da sokaklar, dinini özgür yaşamak isteyen insanlarla doldu taştı.
Ülkede artış gösteren "dini hoşgörüsüzlük" üzerine farklı dinlere mensup gruplar sokaklara döküldü.
Çoğunluğu Afro-Brezilya dinlerine mensup kişilerden oluşan yüzlerce kişilik grup, Rio de Janeiro'nun Copacabana Sahili'ne yürüyüş düzenledi.
İNSAN HAKLARI VE VATANDAŞLIK BAKANI DA KATILDI
Yürüyüşe Brezilya'nın İnsan Hakları ve Vatandaşlık Bakanı Macae Evaristo'nun da katıldığı bildirildi.
Evaristo, "Ülkemizdeki en büyük mücadele, eşitsizliği azaltmaktır." diyerek yürüyüşe katılan farklı dinlere mensup kişilerin çeşitli zorluklar çektiğini belirtti.
BREZİLYA'DA DİNİ HOŞGÖRÜSÜZLÜK ORANI ARTIŞTA
Ülkede 2018-2023 döneminde, dini hoşgörüsüzlüğe ilişkin hükümete yapılan şikayetler yüzde 140 artış gösterdi.
Afro-Brezilya dinlere mensup kişilerin yüzde 25'inin bulunduğu Rio de Janeiro'da, Evanjelik Hristiyanlığın yaygınlaşmaya başladığı, bazı dini yayma çalışmalarının diğer dinlere karşı "hoşgörüsüzlüğe" neden olduğu belirtiliyor.
Brezilya'da dini hoşgörüsüzlüğe ilişkin suç işleyenler 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.
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