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    Brezilya'da doktorlar, 45 kiloluk tümörü 2 saatte çıkardı

    Çok sayıda doktor, dev yumruyu çıkarmak için ameliyata katıldı. Yıllardır tümörle yaşayan hasta, şimdi cihaz olmadan nefes alabiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 17:39
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    Brezilya'da doktorlar, 45 kiloluk tümörü 2 saatte çıkardı

    Brezilya'da 5 yıl boyunca 45 kiloluk tümörle yaşayan kişi, ameliyat edildi.

    Doktorlar, Rio de Janeiro'daki bir hastanede acil ameliyata aldıkları hastanın taşıdığı dev tümörü çıkardı.

    5 yıldır 45 kiloluk tümörle yaşıyordu

    Tümörün görüntülerini sosyal medyada paylaşan Doktor Glaucio Boechat, 45 yaşındaki hastanın beş yıldır tümörle yaşadığını söyledi.

    Doktorlar, iki saat süren başarılı ameliyat sonrası, onlarca kiloluk tümörü çıkarmayı başardı. Tümörün, neden daha önce çıkarılmadığı bilinmiyor.

    Ameliyata 14 doktor katıldı

    Hasta, nefes almada zorluk yaşadığını bildirdikten sonra çarşamba günü hastaneye kaldırılmıştı. Boechat, "Ameliyat ettiğim en büyük tümördü." dedi.

    Mail'in aktardığına göre, 14 doktor, dev yumruyu çıkarmak için ameliyatta yer aldı.

    Doktor Boechat, hasta hakkında, "Durumu stabil. Cihazların yardımı olmadan nefes alıyor, konuşuyor ve yemek yiyor." diye ekledi.

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