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- Brezilya’da hamile kadın, otobüste doğum yaptı
Brezilya’da hamile kadın, otobüste doğum yaptı
Rio de Janeiro kentinde hamile bir kadın, yolcuların da yardımıyla otobüste doğum yaptı. Bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesiyle, yolcular dakikalarca alkış tuttu.
- İHA
- 12.01.2022 - 11:11
- Güncelleme : 12.01.2022 - 11:13
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde hamile bir kadının, otobüse bindikten kısa bir süre sonra ağrıları başladı.
Otobüste bulunan yolcular, sürücüden hastaneye gitmesini istedi. Fakat otobüs hastaneye yetişemeden doğum başladı.
DAKİKALARCA ALKIŞLANDI
Yolcuların yardımıyla doğum, otobüste gerçekleşti. Sorunsuz gerçekleşen doğum sonrası yolcular, dakikalarca alkış tuttu.
BEBEK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Doğum sırasında otobüse yetişen sağlık görevlisinin bebeği kucağına alarak hastaneye götürdüğü anlar ise çevrede bulunanlar tarafından kaydedildi.
Brezilya’da hamile kadın, otobüste doğum yaptı VİDEO
ÖZÜR DİLEDİ
Otobüste doğum yapan kadın, yaşananlar nedeniyle çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle özür diledi.