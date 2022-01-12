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    Brezilya’da hamile kadın, otobüste doğum yaptı

    Rio de Janeiro kentinde hamile bir kadın, yolcuların da yardımıyla otobüste doğum yaptı. Bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesiyle, yolcular dakikalarca alkış tuttu.
    • İHA
    • 12.01.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 11:13
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    Brezilya’da hamile kadın, otobüste doğum yaptı

    Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde hamile bir kadının, otobüse bindikten kısa bir süre sonra ağrıları başladı.

    Otobüste bulunan yolcular, sürücüden hastaneye gitmesini istedi. Fakat otobüs hastaneye yetişemeden doğum başladı.

    DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

    Yolcuların yardımıyla doğum, otobüste gerçekleşti. Sorunsuz gerçekleşen doğum sonrası yolcular, dakikalarca alkış tuttu.

    BEBEK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Doğum sırasında otobüse yetişen sağlık görevlisinin bebeği kucağına alarak hastaneye götürdüğü anlar ise çevrede bulunanlar tarafından kaydedildi.

    Brezilya’da hamile kadın, otobüste doğum yaptı VİDEO

    ÖZÜR DİLEDİ

    Otobüste doğum yapan kadın, yaşananlar nedeniyle çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle özür diledi.

    Brezilya’da hamile kadın, otobüste doğum yaptı #1

    Brezilya’da hamile kadın, otobüste doğum yaptı #2


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