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Brezilya’da hamile kadın, otobüste doğum yaptı

Brezilya’da hamile kadın, otobüste doğum yaptı

Rio de Janeiro kentinde hamile bir kadın, yolcuların da yardımıyla otobüste doğum yaptı. Bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesiyle, yolcular dakikalarca alkış tuttu.