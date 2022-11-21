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    Brezilya'da hapishaneden kaçmak isteyen mahkum açtığı delikte sıkıştı

    Brezilya'da hapishaneden kaçmaya çalışan bir mahkum, açtığı delikten geçmek isterken sıkışıp kaldı. Olay yerine gelen gardiyanlar, mahkumu sıkışmış halde görünce kahkahalara boğuldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 10:17
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    Brezilya'da hapishaneden kaçmak isteyen mahkum açtığı delikte sıkıştı

    Brezilya'da yaşanan bir olay, görenleri şaşkına çevirdi.

    16 yaşındaki mahkum Rafael Valadao ve arkadaşları, hapishaneden kaçmak için ilginç bir yola başvurdu.

    Açtıkları delikte sıkışıp kaldı

    Duvarda küçük bir delik açan Rafael Valadao ve arkadaşlarının planı istedikleri gibi gitmedi.

    İri bir cüsseye sahip olduğu belirtilen Valadao, duvardaki küçük delikten geçemeyerek sıkışıp kaldı.

    Brezilya da hapishaneden kaçmak isteyen mahkum açtığı delikte sıkıştı #1

    Gardiyanlar gülme krizine girdi

    Durumdan haberdar olan gardiyanlar olay yerine geldiğinde, Valadao'nun duvara sıkıştığını görünce gülme krizine girdi.

    Olay yerine gelen itfaiyeci, "Diğer mahkumlar onu itmeye çalıştı ama o duvarda kaldı. Acı içinde bağırmaya başladı ve o sırada gardiyanlar alarma geçti." dedi.

    Brezilya da hapishaneden kaçmak isteyen mahkum açtığı delikte sıkıştı #2

    Brezilya da hapishaneden kaçmak isteyen mahkum açtığı delikte sıkıştı #3


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