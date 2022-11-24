Brezilya'da havalimanları ve uçaklarda maske zorunluluğu geri geldi

Artan koronavirüs vakaları ve yükselen turist sayısı nedeniyle virüsün bulaşma riskini azaltmak için Brezilya’daki havalimanları ve uçaklarda maske kullanma zorunluluğu getirildi.

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, koronavirüs vakaları arttı…

Bu nedenle ağustos ayından bu yana riskli gruplarda tavsiye edilen maske kullanımının, 25 Kasım itibarıyla havalimanı ve uçaklarda zorunlu hale geldiği belirtildi.

Uzmanlar tavsiye etti

Kararın, konuyla ilgili uzmanların yaptığı toplantının ardından alındığı vurgulandı.

Yeni gelişmeyi ise Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı duyurdu.

Ajanstan yapılan açıklamada, "Toplantının katılımcıları, epidemiyolojik verilerin özellikle toplu taşıma, havaalanları ve kapalı ortamlarda maske kullanımı gibi farmakolojik olmayan koruma önlemlerinin yeniden uygulanması gerektiğini vurguladı." ifadesine yer verildi.

Turist sayısı da etkiliyor

Koronavirüs verilerinin mevsimlere göre dağılımına da değinilen açıklamada, Brezilya'da son yıllarda, ilkbahar ve yaz dönemini kapsayan kasım-ocak aylarında vakalarda artışların görüldüğü ve bu durumun, okul tatilleri ile yıl sonu partileri gibi sebeplerden havalimanlarında artan turist sayısıyla daha da yükselebileceği aktarıldı.

15 eyalette artış var

AA’nın haberine göre, Latin Amerika'nın en büyük tıbbi araştırma vakfı Oswaldo Cruz (Fiocruz), aralarında Rio de Janeiro ve Sao Paulo gibi eyaletlerin bulunduğu 15 eyalette koronavirüs vakalarının arttığını açıkladı.

Son 6 haftada analiz edilen verilere göre, başkent Brasilia, Rio de Janeiro ve Sao Paulo şehirleri artış görülen büyükşehirler arasında yer alıyor.

35 milyon kişi koronaya yakalandı

Nüfusu 212 milyonu aşan Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da, koronavirüs yaklaşık 35 milyon kişide görüldü ve virüs nedeniyle 689 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.