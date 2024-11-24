Brezilya'da hükümet 3,33 milyar dolarlık harcamayı dondurdu

DHA

Brezilya'da hükümet, kemer sıkma politikalarına başladı.

Sosyal güvenlik ödemelerinden kaynaklanan zorunlu harcamalardaki artışı neden gösteren hükümet, harcamaların dondurulması kararını aldı.

Bu kapsamda, mali kurallara uyum amacıyla 3,33 milyar dolar tutarında harcamanın dondurulduğu belirtildi.

HÜKÜMET KEMER SIKTI

Harcama dondurma miktarındaki artış, hükümetin bu yıl için daha yüksek zorunlu harcamalar öngörmesiyle gerçekleşti.

Son raporda, zorunlu harcama tahminlerindeki artışın başlıca nedeninin sosyal güvenlik yardımlarındaki yükseliş olduğu kaydedildi.