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    Brezilya’da iki okulda silahlı saldırı: 3 ölü 11 yaralı

    Espirito Santo eyaletinde yer alan Aracruz şehrinde silahlı bir öğrencinin iki ayrı okulda düzenlediği saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.
    • 25.11.2022 - 22:13
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    Brezilya’da iki okulda silahlı saldırı: 3 ölü 11 yaralı

    Brezilya’nın Espirito Santo Eyaleti Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk olarak yerel saatle 09.30 sıralarında Primo Bitti Devlet Okulu binasına giren saldırgan, elindeki tabancayla rastgele birkaç el ateş etti.

    2 ayrı saldırıda 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

    Ardından öğretmenler odasına gelen saldırganın burada açtığı ateş sonucu 2 öğretmen hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Olayın ardından bir araca binerek yakınlardaki Praia de Couqeiral Eğitim Merkezi adlı özel okula gelen saldırgan, gerçekleştirdiği ikinci saldırıyla da 1 öğrencinin ölümüne, 2 kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

    Brezilya’da iki okulda silahlı saldırı: 3 ölü 11 yaralı #1

    Saldırgan öğrenci, çok sayıda şarjör kullandı

    Espirito Santo Eyaleti Askeri Polisi yetkilileri, Primo Bitti Devlet Okulu’nda okuyan bir öğrenci olduğu tespit edilen saldırganın olayda bir tabanca ve çok sayıda şarjör kullandığını belirterek asıl hedefinin öğretmenler olduğunu söyledi.

    Brezilya’da iki okulda silahlı saldırı: 3 ölü 11 yaralı #2

    Katil zanlısı tutuklandı

    İHA'nın aktardığına göre; Espirito Santo Eyaleti Valisi Renato Casagrande ise yaşanan olayla ilgili derin üzüntüsünü ifade etti ve katilin tutuklandığını açıkladı. Üzücü olay sonucu eyalette 3 günlük yas ilan edilirken, Aracruz şehrindeki okullarda bugün derslere ara verildi.

    Brezilya’da iki okulda silahlı saldırı: 3 ölü 11 yaralı #3


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