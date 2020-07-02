Brezilya’da ikiz bebekler köpek saldırısında öldü

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26 günlük ikiz bebekler, Labrador cinsi köpeğin evdeki saldırısı sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ikizler, hayatını kaybetti.

Brezilya’nın Piripa bölgesinde 26 günlük ikiz bebekler, evdeki Labrador cinsi köpek tarafından öldürüldü.

Köpek saldırısının, Anne ve Analú adlı ikiz bebeklerin annesi Elaine Novais’in (29) komşusuyla konuştuğu sırada gerçekleştiği tespit edildi. Novais'in evden gelen ağlama seslerinin ardından içeriye giderek bebeklerini kurtarmaya çalıştığı belirtildi.

KISKANÇLIK SONUCU SALDIRMIŞ OLABİLİRLER

Maria Pedreira Barbosa Municipal Hastanesi’ne kaldırılmadan önce Novais’in hemşire arkadaşı tarafından ilk müdahalenin yapıldığı bebekler, hastanedeki tüm çabaya rağmen kurtarılamadı. Köpeğin kıskançlık sonucu bebeklere saldırmış olabileceği öne sürülürken, polisler konuyu araştırıyor.

9 YILDIR BEBEK SAHİBİ OLMAYA ÇALIŞIYORLARDI

Elaine ve Regis Novais çiftinin yaklaşık 9 yıldır bebek sahibi olmaya çalıştıkları, aile yakını tarafından köpeğin normalde uysal olduğu ifade edildi.