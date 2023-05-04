Brezilya'da Jair Bolsonaro'nun evine baskın düzenlendi Aşı sertifikasında değişiklik iddialarıyla karşılaşan Bolsonaro'nun cep telefonuna polis el koydu.

AA

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun evine polis baskın düzenledi.

Koronavirüs aşısı karşıtlığıyla bilinen Bolsonaro'nun evinde, aşı kartında sahtecilik yaptığı suçlamasıyla arama yapıldı.

Cep telefonuna el konuldu

Başkent Brasilia'da Bolsonaro'nun evini arayan polis, eski devlet başkanının cep telefonuna el koydu.

Bolsonaro, birkaç akrabası ve danışmanının, ABD'ye giriş izni almak için aşı kartındaki bilgileri değiştirdiği öne sürüldü.

"Aşı sertifikasında değişiklik iddiaları kesin olarak yalan"

Aşırı sağcı Bolsonaro, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, suçlamaları reddederek, şu ifadeleri kullandı:

Aşı sertifikasında değişiklik iddiaları kesin olarak yalandır. Benden hiçbir yerde aşı sertifikası talep etmediler, benim tarafımda yanlış bir şey yok, aşıyı yaptırmadım, nokta. Bunu asla inkar etmedim.

Sağlık kısıtlamalarından kaçındılar iddiası

Federal polisten yapılan açıklamada ise söz konusu kişilerin, aşı sertifikalarının içeriğinde değişikliğe gittiği, Brezilya ve ABD tarafından uygulanan mevcut sağlık kısıtlamalarından bu yolla kaçındığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, Brasilia ve Rio de Janeiro'da bazı evlere baskınlar yapıldığı ve 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bolsonaro: Koronavirüs küçük bir grip

Soruşturmanın, Yargıtay Sulh Yargıcı Alexandre de Moraes'in talimatları doğrultusunda yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Bolsonaro, salgının başladığı dönemlerdeki açıklamasında, koronavirüsün küçük bir grip olduğunu ve insanların bu sebepten dolayı kısıtlanmasını doğru bulmadığını, birçok kez söylemişti.