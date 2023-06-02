Brezilya'da kalça estetiği olan kadın öldü 40 yaşındaki bir kadın, 3 üç yıl önce kalça kaldırma estetiği oldu. Ancak kimyasal maddelerin kanına karışması nedeniyle geçen ay inme geçiren bir çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti.

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Brezilyalı Lygia Fazio, erkek arkadaşının isteği üzerine 3 yıl önce kalça kaldırma estetiği için bıçak altına yaktı.

Ancak bir çocuk annesi Fazio'ya enjekte edilen maddeler, kanına karıştı.

Hastaneye kaldırılan Fazio, tam 3 ay tedavi gördü.

Önce felç geçirdi, sonra öldü

Yine de vücudundan o maddeleri atamayan kadın, daha da kötüleşti.

Felç geçiren kadın, yeniden hastaneye yattı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 gün önce hayatını kaybeden kadının haberi, Instagram hesabından "Maalesef savaşçımız vefat etti. Bir kez daha desteğiniz için teşekkür ediyoruz." sözleriyle duyuruldu.

"Bu bir suç"

Fazio'nun kalça kaldırma ameliyatını yapan doktorun, endüstriyel silikon ve yasaklı sentetik polimer (PMMA) kullandığı ortaya çıktı.

Lygia Fazio'nun arkadaşlarından biri yaptığı paylaşımla "Arkadaşlar, bu cani doktorlar ne zamana kadar insanlar üzerinde PMMA kullanmaya devam edecek? Bu bir suç! Yasaklanmalı." dedi.

Deri altına enjekte ediliyor

Sentetik polimer, cam yerine kullanılabilen bir reçine ve birçok ticari marka tarafından satışı yapılıyor.

Estetik cerrahide, deri altına yumuşak doku dolgu maddesi olarak enjekte ediliyor.