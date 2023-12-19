Brezilya'da karting kazası: Genç kızın kafa derisi koptu Brezilya'da kartinge binen 17 yaşındaki Heloisa Cristina Heliodoro'nun saçları motora dolandı. Talihsiz kızın kafa derisinin yüzde 80'i koptu.

ensonhaber.com

Brezilya'da yürekleri ağza getiren olay yaşandı.

17 yaşındaki Heloisa Cristina Heliodoro, erkek arkadaşının doğum gününü kutlamak için kartinge gitti.

Kartinge binen Heliodoro'nun saçları, bir anda motora dolandı.

Saçları motora dolandı: Kafa derisinin yüzde 80'i koptu

Kanlar içinde kalan genç kızın kafa derisinin yüzde 80'i koptu.

Heliodoro'nun annesi Elizabeth Maria Ribeiro ise kızının kaza sırasında güvenlik giysileri ve kask giydiğini, ancak uzun saçlarının riski konusunda uyarılmadığını söyledi.

Anne, kızının uyarılmadığını söyledi

Öte yandan 17 yaşındaki talihsiz genç kızın, bir dizi operasyon geçireceği öğrenildi.

Son olarak ise pisti işleten firma yaptığı açıklamada, Heloisa'ya güvenlik ekipmanı sağlandığını ve aileye tam destek verildiğini belirtti.