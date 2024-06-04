Brezilya'da kızından borç istedi: Vermeyince öldüresiye dövdü Brezilya'da 33 yaşındaki diş hekimi Bruna Tsuchiya, babasına borç vermeyince korkunç bir saldırıya uğradı. Tsuchiya, babasının kendisine palayla saldırdığını söyleyerek fotoğraflarını yayınladı.

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Brezilya'da korkunç bir olay yaşandı.

33 yaşındaki diş hekimi Bruna Tsuchiya'dan babası bir miktar borç istedi.

Babasına para vermeyen kadın daha sonra saldırıya uğradı.

Babası borç istedi: Vermeyince palayla saldırdı

Ailesinin sahibi olduğu otelde babasının pala ile saldırdığını söyleyen ve sırtında kanlı yaralar oluştuğunu belirten Tsuchiya, babasının kendisini otel içinde pala ile kovaladığını ve bir odaya sığınıp, kapıyı kilitleyerek kurtulduğunu dile getirdi.

Daily Mail'ın aktardığına göre Tsuchiya, "Bir kabus yaşadım. Hayatımın sona ereceğini düşündüm ve bir babanın çocuğunu öldüreceğini düşündüm. O böyle bir şey yapmaya nasıl cesaret eder?" dedi.

Fotoğraflarını yayınladı

Tsuchiya, son olarak yaşadığı şiddetin boyutunu gözler önüne seren fotoğraflarını da yayınladı.

Öte yandan Brezilya medyasına konuşan 54 yaşındaki adam ise kızının kendisine saldırdığını dile getirdi.

Brezilya'nın önde gelen medya kuruluşlarından G1, genç kadının annesinin 2023 yılının Kasım ayında eşini aile içi şiddet sebebiyle uzaklaştırma kararı aldırdığını aktardı.